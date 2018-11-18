В США в храме провели поминальную церемонию по собаке

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В штате Мичиган департамент полиции Сент-Клер-Шорса провел в церкви поминальную церемонию в честь полицейского пса по кличке Экс, погибшего от руки преступника. Об этом сообщает портал WXYZ Detroit.

Инцидент произошел в воскресенье в банкетном зале, где несколько десятков человек собрались на детскую вечеринку. В полицию поступил сигнал, что находящийся там мужчина ведет себя неадекватно.

Требования полицейских сдаться преступник проигнорировал и попытался убежать. При себе у него был пистолет. Пес попытался его остановить, но мужчина выстрелил и смертельно ранил животное. После этого полицейские открыли огонь на поражение и ликвидировали 29-летнего злоумышленника.

Поминальную церемонию организовали в храме Успения Греческой православной церкви, которая на территории США подчинена Константинопольскому патриархату.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом Fox2News, перед алтарем поставили портрет Экса на фоне флага США. Церемонию начал священник, после чего выступили офицеры и чиновники.

Полицейские отдали погибшему псу предусмотренные церемониальными правилами последние почести.

Начался сбор средств на возведение памятника собаке.