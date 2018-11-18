Сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви в субботу в городе Кривой Рог Днепропетровской области пытались штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, который верен канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает пресс-служба УПЦ.

"Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине", — говорится в сообщении УПЦ в Facebook

Как сообщается, в руках у митингующих были плакаты с лозунгами за автокефалию, которые они развесили на воротах и ​​заборе. Отмечается, что протестующие пытались попасть в резиденцию митрополита Ефрема, "а один из участников так называемой "акции" пытался выломать ворота".

В УПЦ подчеркнули, что за происходящим наблюдали представители национальной полиции, которые не мешали митингующим "выкрикивать призывы, которыми они разжигали религиозную рознь".

"Как признался один из участников акции протеста, который представился членом "Правого сектора"*, он не является "религиозным человеком", однако выступает за идею создания "Единой поместной автокефальной церкви". Другой участник признался, что "в теме", но — "за свободную Украину". Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции", — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре духовенство Днепропетровской епархии выразило единодушную поддержку канонической Украинской православной церкви.

Константинопольский патриархат в октябре объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, которую Русская православная церковь наложила на украинских раскольников — Филарета Денисенко и Макария Малетича.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем, который, как заявил митрополит Иларион, утратил право называться координирующим центром православия.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия, которое инициируют светские власти и неканонические церковные структуры, пока неизвестна. В УПЦ участвовать в "соборе" отказались.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. В базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу УПЦ Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

В сентябре мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщается, что в мае-августе было совершено шесть нападений на храмы канонической УПЦ, при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них.

*Запрещенная в России экстремистская организация