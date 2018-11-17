Иларион призвал содержать террористов "в специальных резервациях" в тюрьмах

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Осужденные за терроризм в России должны содержаться в тюрьмах отдельно от остальных заключенных, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Терроризм — это, к сожалению, заразительная идеология. И люди, которые осуждены за терроризм, должны находиться в специальных резервациях, чтобы эта зараза не перекинулась от них на других заключенных, а те, выйдя впоследствии на свободу, не совершили террористических актов", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его мнению, сегодня востребованы любые меры, направленные на предотвращение терроризма и минимизацию террористической угрозы. "Террористическая идеология расползается, как эпидемия. Это происходит при помощи социальных сетей, при помощи людей, которые пропагандируют такую идеологию", — предостерег архиерей, назвав терроризм "чумой начала XXI века".

"Чем скорее мы сумеем эту чуму преодолеть, тем лучше будет для нас и для нашего государства", — добавил он.

В Госдуме РФ в настоящее время готовится законопроект о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм.