Глава Армянской апостольской церкви прокомментировал ситуацию вокруг УПЦ

НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Армянская апостольская церковь – сторонница каноничности и не может приветствовать шаги по разделению церкви, заявил журналистам в субботу в Новосибирске католикос всех армян Гарегин II.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви Христовой", — сказал католикос, отвечая на вопрос, сможет ли при каких-либо условиях Армянская апостольская церковь признать "объединительный" собор на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.