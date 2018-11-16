В РПЦ приветствовали решение Польской церкви по киевским раскольникам

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви запретить своим клирикам вступать в литургическое и молитвенное общение с представителями неканонических организаций на Украине, сообщает в пятницу синодальный отдел.

Польская православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты со священниками непризнанного киевского патриархата, говорится в сообщении по итогам собора епископов, распространенном в пятницу. В заявлении отмечается, что "лица, лишенные рукоположения во епископа и священства, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви", но "их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок".

"Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви", — говорится в сообщении.

"Решение Константинополя вступить в общение с раскольниками из "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" не находит понимания и поддержки в православном мире. Собор епископов Польской православной церкви, который прошел вчера под председательством блаженнейшего митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, по итогам рассмотрения документов, поступивших от Константинопольского патриархата, отказался признавать украинские раскольнические структуры, а также заявил, что "не будет вступать в общение с новой церковью, которую Константинополь создаст в Украине", — сказал Легойда, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Представитель РПЦ напомнил, что ранее аналогичное решение принял архиерейский собор Сербской православной церкви, который назвал решение Константинополя безосновательным. Сербская Церковь также заявила, что не признает лидеров украинских раскольничьих структур в качестве канонических епископов и клириков и не собирается иметь с ними литургическое и каноническое общение.

"Возможным выходом из сложившейся ситуации может быть всеправославное обсуждение украинского вопроса, к чему призывают и Сербская, и Польская, и другие православные церкви", — заключил Легойда.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Синод канонической Украинской церкви и собор ее епископов заявили о незаконности вмешательства Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви, а также о том, что попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников недопустимы.