В РПЦ приветствовали решение Польской церкви по киевским раскольникам

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви запретить своим клирикам вступать в литургическое и молитвенное общение с представителями неканонических организаций на Украине, сообщает в пятницу синодальный отдел.
"Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви", — говорится в сообщении.
"Решение Константинополя вступить в общение с раскольниками из "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" не находит понимания и поддержки в православном мире. Собор епископов Польской православной церкви, который прошел вчера под председательством блаженнейшего митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, по итогам рассмотрения документов, поступивших от Константинопольского патриархата, отказался признавать украинские раскольнические структуры, а также заявил, что "не будет вступать в общение с новой церковью, которую Константинополь создаст в Украине", — сказал Легойда, слова которого приводятся в пресс-релизе.
"Возможным выходом из сложившейся ситуации может быть всеправославное обсуждение украинского вопроса, к чему призывают и Сербская, и Польская, и другие православные церкви", — заключил Легойда.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.