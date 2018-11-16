ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями самопровозглашенного "Киевского патриархата", поскольку они "сделали много зла". Это следует из сообщения по итогам собора епископов.

При этом епископы призывают руководителей всех православных церквей совместно и в духе взаимного уважения "довести до спокойного решения вопросы разделенного православия на украинской земле".

Те, кто лишен священного сана, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви, считает собор. "Их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок", — говорится в сообщении.

"Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе", — заключили епископы.

Ситуация вокруг УПЦ

Ранее иерархи Сербской церкви осудили действия Константинопольского патриархата на Украине и призвали созвать Всеправославный собор по вопросам предоставления автокефалии.

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (статуса подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной" церкви, которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия пока неизвестна.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников. При этом она также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.