В УПЦ заявили, что готовы строить новые храмы, если у них отберут нынешние

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) готовы строить новые храмы, если у них власти и раскольники будут отбирать нынешние, заявил в пятницу управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. В четверг впервые за время "православного конфликта" в стране объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ.

"Нужно всегда помнить христианскую мудрость: "Бог не в бревнах, а в ребрах". Безусловно, мы будем защищать свои храмы всеми доступными законными мерами. Однако если это не возымеет действие, будем строить новые. Как показывает опыт последних нескольких лет и испытаний, которые пережила наша Церковь в западных областях Украины, это самый верный выход", — сказал митрополит Антоний в интервью православному порталу "Приходы", отвечая на вопрос, что делать прихожанам УПЦ в случае массовых рейдерских захватов храмовых зданий.

По его словам, если не получается отстоять храм, то "не надо цепляться за стены храмов, а необходимо сохранять общину", ведь "приход – это христианская семья, и поэтому поступать надо по-христиански".

"Мне кажется, что если мыслить исторически, то сейчас для Церкви проходит время приходов как храмов, как церквей. Наступает время приходов как христианских общин. Наши власти и раскольники думают, что если они отберут храмы, то вместе с ними к ним отойдут и общины, то есть прихожане. Нет, это ошибка. Не отойдут. И последние события на Западной Украине, где у нас забирали храмы, но не людей, – этому подтверждение. Настоящих верующих людей, глубоко воцерковленных, обмануть невозможно. Они всегда будут в истинной Церкви", — заявил архиерей.

Он добавил, что православные на Украине молятся, чтобы Господь не попустил поругания великих святынь.

Управделами УПЦ также сообщил о том, что знает настроения насельников трех лавр на Украине – Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской, и "они все остаются верными Церкви". "Вообще, монашество очень тонко чувствует Церковь. Монашество – это барометр жизни Церкви. Поэтому мирянам я бы советовал ориентироваться на них. Как будут вести себя монашествующие, монастыри, так и вы ведите себя. Куда они пойдут, туда идите и вы. Куда они не пойдут, туда и вы не идите", — сказал архиерей.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.