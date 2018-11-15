Архиепископ Новокаховский Филарет опроверг сообщения о встрече с Порошенко

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет выступил со специальным заявлением о своей верности канонической Украинской православной церкви и опроверг сообщения СМИ о своем участии в закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября в "Украинском доме".
"Ознакомившись с последними толкованиями моих поступков, я осознаю, что молчать права не имею. Поэтому имею сознательно заявить следующее: я являюсь архиереем Украинской православной церкви. Им я был, им я есть и им я, с Божьей помощью, хочу быть… Я уважаю мнение каждого и считаю, что каждый имеет право мыслить так, как подсказывает ему его совесть, его вера. И прошу уважать и мое право иметь свою собственную точку зрения – не выданную мне приказу сверху, но выстраданную и осознанную", — говорится в заявлении архиепископа Филарета, опубликованном на сайте Новокаховской епархии.
"Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине – церковная. И я хочу, чтобы Церковь всегда оставалась Церковью… Очень печально, что многие легко приняли на веру написанное про мой "переход в раскол", — заявил архиерей.
"Я прошу всех успокоиться и знать простую вещь: без меня, грешного, Церковь будет жить, я без Церкви – нет", — добавил он.
Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.