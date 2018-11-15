Священник русского храма в Греции прокомментировал соглашение о церкви

АФИНЫ, 15 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Предложенная правительством Греции реформа конституции может негативно повлиять на статус церкви, привести к ее "выдавливанию" из общества, однако суть изменений пока не определена, считает протоиерей Александр Носевич, священник русского храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений. Поправки "модернизируют" статью 3 конституции, посвященную статусу церкви, закрепляют религиозный нейтралитет государства, при этом сохраняя "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными. Сейчас церковь имеет государственный статус.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 6 ноября и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Значительная часть заявления посвящена изменению выплаты жалованья духовенству, которое священники получают как компенсацию за приобретенное государством церковное имущество. Духовенство будет исключено из единого государственного органа платежей, а церковь будет получать субсидию на зарплату действующих священников.

Поправки в конституции начали обсуждать в парламенте. Синод Элладской православной церкви обсудит изменения на заседании 16 ноября.

"Изменения, скорее, планируются. Пока они на самом деле не происходят. Это первое. Во-вторых, как выяснилось, тот формат общения, который выбрали между собой церковные иерархи и современное правительство, на самом деле не меняет статус ни церкви, ни клириков. То есть никакого отделения церкви от государства нет. Конечно, к этому постоянно предпринимаются определенные попытки. Можно сказать, что это одна из ступеней в том, чтобы этот процесс осуществлялся", — сказал отец Александр, комментируя РИА Новости сложившуюся ситуацию.

Священник отметил, что изменение системы выплаты жалованья священникам – очень сложная тема, и она касается статуса "новых земель". Так называемые "новые земли" (северная Греция с Салониками, Крит, Додеканесские острова) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

"Здесь обоюдный интерес правительства и церкви. В Греции церковь административно находится в очень сложном статусе. Здесь есть некоторые митрополии, которые подчиняются Вселенскому патриарху. Эти "новые земли", которые находятся в формальном подчинении Константинополя, они также финансируются из госбюджета, с чем Элладская церковь, конечно, не согласна, потому что она хотела бы сохранить влияние на всей территории Греции за собой", — пояснил отец Александр.

Он также подтвердил, что зарплаты у священников небольшие, и они сохранятся. Но пока не известно, что будет с пенсионным обеспечением и медицинским страхованием духовенства.

Отец Александр считает, что есть опасность "выдавливания" церкви из общества, изменения институционального статуса. "В принципе сама по себе жизнь современной Греции, по крайней мере политическая воля, направлена на то, чтобы даже не отделить церковь, а скорее выдавить ее из определенных социальных институтов, то есть замкнуть в область, где они представляли бы собой формальность, не имели бы влияния и реальных рычагов влияния на государство", — сказал он.

По его словам, такие попытки и раньше предпринимались, но провести их было сложнее. "Сейчас в Греции происходит в определенной степени секуляризация, и это шаг за шагом происходит", — заметил священник, напомнив о конфликте между министром образования и церковью по поводу содержания школьных учебников.