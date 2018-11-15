КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил о возможном незаконном использовании подписей архиереев УПЦ для "объединительного собора".
Украинское издание "Вести" сообщило, что митрополит Винницкий и Барский Симеон на встрече с Петром Порошенко заявил, что якобы имеет доверенности с 15 архиереями УПЦ, которые разделяют его позицию по объединению с "Киевским патриархатом" и "Украинской автокефальной церковью".
"Креативно! Наверное, переплюнули Филарета, когда тот создавал Киевский патриархат. Ну там, по крайней мере, живые люди были, да, их заманили на собор и обманули, а тут заманить не удалось, зато доверенность придумали… Владыки, будьте внимательны, потому что, может, вы уже где-то участие принимаете и даже не в курсе", — написал Бахов на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что "собор епископов УПЦ не поручал ни одному епископу участвовать и представлять УПЦ на любых сборах".
"Объединительный собор"
Проведение "объединительного собора" намечено на 22 ноября. Украинское издание "Голос UA" писало, что для его подготовки в Киев должен приехать представитель Константинополя.
Итоги собора планируют представить на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении подписанный патриархом Варфоломеем томос вручат предстоятелю новой церковной структуры, говорилось в публикациях.
Раскол из-за автокефалии
Константинопольский патриархат 9-11 октября объявил о начале процесса предоставления автокефалии Церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).
В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю "объединенной" Церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе".