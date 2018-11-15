В РПЦ отметили единодушие и мужество иерархов УПЦ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Иерархи канонической Украинской православной церкви мужественно и единодушно противостоят силовому и грубому давлению тех, кто продвигает создание "автокефальной церкви" на Украине, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Восхищает мужество и единодушие иерархов канонической Украинской церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Несмотря на мощнейшее давление, оказываемое с одной стороны украинской властью, а с другой — Константинопольским патриархом, епископат держится твердо, отстаивая свое право жить по церковным канонам и сохранять единство со всей полнотой Русской православной церкви", — сказал митрополит Иларион в интервью греческому интернет-порталу "Ромфеа", полный текст которого распространила в четверг служба коммуникации ОВЦС.

Он напомнил, что история православия на Руси началась на Днепре, в крещальной купели киевского великого князя Владимира 1030 лет назад. "За прошедшие столетия на территории, некогда называвшейся "Киевская Русь", возникали и исчезали политические границы. Но единство Русской церкви оставалось неизменным", — подчеркнул митрополит.

По его словам, происходящее сегодня — первый в истории православия случай, когда автокефалию не просят, а она навязывается. "Притом навязывается методом силового и грубого давления. От архиереев канонической Церкви требуют участия в некоем "объединительном соборе", созыв которого инициирован раскольниками с целью легитимизации своей структуры", — отметил представитель РПЦ.

В то же время до настоящего времени лишь двое из 90 архиереев УПЦ выразили несогласие с общим мнением епископата канонической Церкви, добавил он.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в четверг в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ.

Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.