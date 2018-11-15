Эксперт назвал причины спешки созыва "объединительного собора" на Украине

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Намерение организаторов так называемого объединительного собора на Украине провести его уже 22 ноября, как можно скорее и без должной подготовки, связано с тем, что речь идет о процессе "не сугубо церковном, а политическом", заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, политолог Аркадий Малер.
Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в четверг в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.
"Я думаю, что это реально, потому что сейчас главная задача Фанара (место резиденции Константинопольского патриарха — ред.) и киевских раскольников – это как можно быстрее гнать лошадей, поскольку грядут выборы на Украине и им нужно все успеть сделать до переизбрания президента (Петра) Порошенко. Сейчас для них это исторический шанс, пока Порошенко у власти", — сказал Малер.
По его словам, никакого значения в данном случае не имеет тот факт, что позиции представителей неканонических церковных структур на Украине, намеревающихся принять участие в Соборе, еще нисколько не согласованы, нет даже проекта устава новой "единой церкви" и не проведена другая подготовительная работа.
Поэтому, добавил он, Константинополю, властям Украины и раскольникам "в общем-то, все равно, какие есть законные критерии томоса, которым эта автокефалия будет предоставлена, нужно просто все это оформить".
"Так что, думаю, все это будет сделано впопыхах, как можно быстрее. И понятно, что судьба у этого образования будет очень незавидная, и в истории Церкви это будет яркая страница, как политики пытались вмешиваться в церковные дела. Это будет некая такая квазицерковная структура, главной идеей которой будет борьба с Россией и которую будут сторониться все поместные православные церкви", — заключил эксперт.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.