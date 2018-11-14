В УПЦ заявили, что ждали приезда Порошенко в Киево-Печерской лавре

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Архиереи Украинской православной церкви не поехали в "Украинский дом" на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, поскольку ждали его в Киево-Печерской лавре, заявил в интервью председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

Во вторник в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие Порошенко, однако он не приехал. УПЦ при этом сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории. Порошенко заявил, что готов встретиться только в предложенном им месте.

В среду пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook сообщил, что представители группы архиереев УПЦ, которые якобы поддерживают обращение к Константинопольскому патриарху о предоставлении автокефалии, все же встретились в здании "Украинского дома" с президентом Украины. Цеголко не стал говорить, сколько представителей УПЦ пришло к Порошенко, но украинские СМИ позже выяснили, что таковых было всего трое.

"Никто не закрывал архиереев в Лавре, никто не изолировал от встречи с президентом, но была необходимость соборно обсудить этот вопрос (встречи с президентом – ред.). Блаженнейший митрополит Онуфрий на Соборе дал возможность высказаться каждому архиерею. Преимущественно, мнение архиереев было практически единогласным, чтобы эта встреча состоялась в Лавре", — заявил Митрофан в интервью, текст которого опубликован в среду на сайте УПЦ.

По его словам, там же было принято решение позвонить президенту. В ходе телефонного разговора Онуфрий сообщил главе государства мнение всего епископата относительно встречи. "Выслушав, президент отказался встречаться. Поэтому, подчеркиваю, что именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре", — добавил он.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.