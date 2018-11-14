СМИ назвали дату проведения "объединительного церковного собора" на Украине

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Проведение церковного "объединительного собора" намечено на 22 ноября, сообщило украинское издание "Голос UA".

Отмечается, что к мероприятию подготовят устав православной церкви на Украине и текст томоса об автокефалии.

По данным издания, в четверг в Киев прибудет председатель объединительного собора митрополит Галльский Эммануил (епископ Константинопольской православной церкви). На него возложены обязанности по подготовке мероприятий в связи с проведением "объединительного собора" епископов, на котором должен быть избран предстоятель украинской поместной церкви.

Итоги собора представят на сессии Синода константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. После завершения сессии томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат новому предстоятелю.

В проект томоса уже включено положение о более чем 20 подворьях Константинопольского патриархата, которые президент Украины Петр Порошенко обещал передать до начала выборов.

По данным издания, новая церковь получит статус автокефальной архиепископии по образцу православной церкви Чешских земель и Словакии. Она будет независима в управлении, а утверждение избранного предстоятеля будет получать от Константинопольского патриарха.

Ситуация вокруг УПЦ

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви. Его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Накануне Синод канонической Украинской православной церкви и Собор епископов УПЦ заявили о незаконности вмешательства Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви, а также о том, что попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников недопустимы.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.