КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Нежелание предстоятеля УПЦ Онуфрия отступить от церковных канонов в вопросе автокефалии разозлило президента Украины Петра Порошенко, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ.

Митрополит Онуфрий и глава государства провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи. Предстоятель УПЦ был спокоен, а президент "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев".

В частности, было слышно, что Порошенко требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии. В ответ на комментарий митрополита Онуфрия по этому поводу в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: "Какие каноны! Какие каноны!"

Заседание Синода

Накануне в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие Порошенко, однако он не приехал.

При этом УПЦ сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории. Порошенко заявил, что готов встретиться только в предложенном им месте.

По данным источников издания, накануне собора в Киево-Печерской Лавре предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Онуфрию передали письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с президентом. По данным издания, Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку не признает власть Константинополя над украинской церковью.

Ситуация вокруг УПЦ

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви. Его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.