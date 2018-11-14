КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Нежелание предстоятеля УПЦ Онуфрия отступить от церковных канонов в вопросе автокефалии разозлило президента Украины Петра Порошенко, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ.
Митрополит Онуфрий и глава государства провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи. Предстоятель УПЦ был спокоен, а президент "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев".
В частности, было слышно, что Порошенко требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии. В ответ на комментарий митрополита Онуфрия по этому поводу в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: "Какие каноны! Какие каноны!"
Заседание Синода
При этом УПЦ сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории. Порошенко заявил, что готов встретиться только в предложенном им месте.
По данным источников издания, накануне собора в Киево-Печерской Лавре предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Онуфрию передали письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с президентом. По данным издания, Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку не признает власть Константинополя над украинской церковью.
Ситуация вокруг УПЦ
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.