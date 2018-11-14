Более ста тысяч человек посетили выставку "Сокровища музеев России"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выставку "Сокровища музеев России", которая проходит в московском Манеже, за десять дней посетили более 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе проекта.

Выставка организована Патриаршим советом по культуре, Третьяковской галереей и РОСИЗО. В экспозиции представлены около 280 шедевров из 50 музеев России, в числе которых картины Валентина Серова, Карла Брюллова, икона "Умиление" из Псково-Печерского монастыря и другие шедевры русского искусства. В День народного единства выставку посетил президент России Владимир Путин.

"С 4 ноября в ЦВЗ "Манеж" проходит выставка "Сокровища музеев России", приуроченная ко Дню народного единства. Выставка стала центральным событием культурной жизни столицы — за 10 дней ее посетило более 100 тысяч москвичей и гостей столицы. Выставка проекта "Россия – Моя история" не в первый раз демонстрирует высокий интерес россиян к собственной истории и культуре", — говорится в сообщении.

Так, дебютная мультимедийная выставка проекта, посвященная 400-летию дома Романовых, в первую неделю работы привлекла свыше 85 тысяч посетителей. И как отметили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, рекорды посещаемости регулярно отмечались и на последующих экспозициях: "Рюриковичи", "От великих потрясений — к Великой Победе", "Россия — Моя история. 1945–2016", "Россия, устремленная в будущее".

"Мы рады, что выставка, посвященная живописи, снискала такую популярность среди зрителей. И молодежь, и люди преклонного возраста стремятся увидеть шедевры, которые приехали из регионов России. Мы стараемся сделать все, чтобы очередь двигалась быстро, но и учитываем ценность представленных экспонатов, которые содержаться в специальном сохраняющем картины микроклимате, нарушить который может избыточное количество людей в зале", – цитирует пресс-служба организатора выставки Ивана Есина.