На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретился с тремя представителями канонической Украинской православной церкви после срыва большой встречи с архиереями УПЦ, сообщают пресс-служба президента и местные СМИ.

Накануне в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного синода Украинской православной церкви. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие Порошенко, однако он не приехал. УПЦ при этом сообщила, что Собор епископов УПЦ готов встретиться с президентом, но только на церковной территории.

Сегодня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook сообщил, что представители группы архиереев канонической Украинской православной церкви, которые якобы поддерживают обращение к Константинопольскому патриарху о предоставлении автокефалии, все же встретились в здании "Украинского дома" с президентом. При этом Цеголко не стал указывать, сколько всего представителей участвовало во встрече.

По данным источников украинских СМИ, в частности интернет-издания "Религиозная правда", к Порошенко пришли всего трое представителей УПЦ: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Как пишет Цеголко, Порошенко рассказал им о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о своих переговорах с патриархом Варфоломеем.

"Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции", — написал Цеголко. Порошенко также утверждает, что Константинопольский патриарх гарантировал полную каноническую защиту сторонникам автокефалии. При этом пресс-секретарь пишет, что священнослужители рассказали о "беспрецедентном давлении Москвы" на тех епископов УПЦ, которые готовы присоединиться к "единой" Церкви на Украине в случае получения автокефалии.

Украинская православная церковь после заявления о том, что Порошенко не приехал на встречу с ее иерархами, о каких-либо встречах с президентом не сообщала.

В тот же день Собор епископов УПЦ заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников незаконны и недопустимы. Синод УПЦ заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Автокефалия

Константинопольский патриархат 9-11 октября объявил о начале процесса предоставления автокефалии Церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю "объединенной" Церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.