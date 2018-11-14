В УПЦ прокомментировали отказ Порошенко от встречи с епископами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с президентом Петром Порошенко, но только лишь на церковной территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте УПЦ.
"Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", — говорится в заявлении.
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) ранее во вторник сообщил, что Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, хотя ранее собирался.
Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов встретиться с епископами Украинской православной церкви, однако встреча должна состояться в предложенном им месте.
В РПЦ заявили, что запланированная встреча президента Украины Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви во вторник не состоялась, поскольку глава государства не может дать вразумительный ответ на закономерные вопросы, касающиеся происходящего в церковной сфере на Украине.
"Видимо, господин Порошенко понимал, что на это ему ответить будет нечего", — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Навязанный извне" процесс
Собор епископов также отметил, что украинские верующие неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать глав неканонических церковных структур Филарета, Макария и их последователей, однако все обращения остались без внимания.
Кроме того, собор епископов подчеркнул, что вмешательство Константинополя в свои дела является незаконным, как и "попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос" канонической УПЦ.
Автокефалия
После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.
УПЦ МП — самоуправляемая церковь в составе РПЦ. По числу церквей и приходов она является крупнейшей и выступает против автокефалии украинской церкви.