В УПЦ прокомментировали отказ Порошенко от встречи с епископами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с президентом Петром Порошенко, но только лишь на церковной территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте УПЦ.

"Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", — говорится в заявлении.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) ранее во вторник сообщил, что Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, хотя ранее собирался.

Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов встретиться с епископами Украинской православной церкви, однако встреча должна состояться в предложенном им месте.

В РПЦ заявили, что запланированная встреча президента Украины Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви во вторник не состоялась, поскольку глава государства не может дать вразумительный ответ на закономерные вопросы, касающиеся происходящего в церковной сфере на Украине.

"Видимо, господин Порошенко понимал, что на это ему ответить будет нечего", — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Навязанный извне" процесс

Во вторник Собор епископов Украинской православной церкви также постановил, что процесс предоставления томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне" и "не отражает внутренней церковной необходимости".

Собор епископов также отметил, что украинские верующие неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать глав неканонических церковных структур Филарета, Макария и их последователей, однако все обращения остались без внимания.

Кроме того, собор епископов подчеркнул, что вмешательство Константинополя в свои дела является незаконным, как и "попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос" канонической УПЦ.

Автокефалия

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.

УПЦ МП — самоуправляемая церковь в составе РПЦ. По числу церквей и приходов она является крупнейшей и выступает против автокефалии украинской церкви.