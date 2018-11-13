УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

"Принимая во внимание деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинопольским патриархатом, клирикам Украинской православной церкви приостановить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а мирянам — участие в таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в решении синода.

Помимо этого, собор епископов УПЦ, который состоялся после заседания синода, отметил, что верующие не раз обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии, но их просьбы так и остались без внимания.

На пути раскола

Собор епископов Украинской православной церкви выразил мнение, что Константинопольский патриархат встал на путь раскола и его решения не имеют "никакой канонической силы".

В частности, решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола архиереи назвали "следствием искаженного толкования православных канонов".

"История Православной церкви не знает случаев преодоления раскола путем его простой легализации. Приняв такие антиканоничные решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола", — отмечается в заявлении.

Ситуация в УПЦ

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.