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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Собор епископов УПЦ: Константинопольский патриархат встал на путь раскола

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (421)
031105
© Фото : УПЦЗаседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви считает, что Константинопольский патриархат встал на путь раскола и его решения не имеют "никакой канонической силы".

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Решения Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, что они не имеют никакой канонической силы", — говорится в опубликованном постановлении Собора.

В частности, решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола архиереи назвали "следствием искаженного толкования православных канонов".

"История Православной церкви не знает случаев преодоления раскола путем его простой легализации. Приняв такие антиканоничные решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола", — отмечается в заявлении.

Собор епископов УПЦ также отметил, что "восстановление единства украинского православия не должно означать превращения Церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе Церкви". "Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил", — говорится в постановлении.

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ
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Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть

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Религия и мировоззрение
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