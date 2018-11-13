Легойда прокомментировал отказ Порошенко от встречи с иерархами УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запланированная встреча президента Украины Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви во вторник не состоялась, поскольку глава государства не может дать вразумительный ответ на закономерные вопросы, касающиеся происходящего в церковной сфере на Украине, считают в РПЦ.
"Видимо, господин Порошенко понимал, что на это ему ответить будет нечего", — написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие президент Украины, однако она так и не состоялась.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.