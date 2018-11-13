Собор епископов выступил против изменения названия УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви выступил против изменения названия УПЦ, о котором ранее говорили представители власти и неканонической церковной структуры.
"Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской православной церкви, о чем уже заявлялось первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской православной церкви на законодательном уровне. В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной радой Украины, Украинская православная церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренными "Основами социальной концепции Украинской православной церкви", законодательством Украины и Европейской конвенцией по правам человека", — говорится в постановлении.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.