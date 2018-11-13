ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Варфоломей может предоставить томос митрополиту Онуфрию, сообщил источник

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (418)
(обновлено: 19:09 13.11.2018)
016025
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фотоПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей может предоставить томос об автокефалии митрополиту Онуфрию, главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а не иерархам непризнанных украинских церковных структур, которые вместе с президентом Петром Порошенко добивались автокефалии, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах, близких к Фанару.

По его словам, речи о предоставлении томаса Филарету или Макарию не идет, но при этом в Константинополе учитывают, что Онуфрий томос не просил.

"Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более", — сказал собеседник агентства.

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Патриарх Кирилл рассказал о "не слишком братской" встрече с Варфоломеем
При этом, отметил он, на данный момент ни одна церковь не признает решения Константинополя по Филарету и по Макарию, "другому раскольнику".

"После того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался в Константинопольский патриархат шесть раз, чтобы "вылечить раскол". Патриархат ему отвечал 25 лет, что "не могу сделать ничего, поскольку ты принадлежишь Московскому патриархату". Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции", — сказал источник.

По его словам, за месяц после заявления 11 октября ни одна церковь не признала Филарета, его считают раскольником.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор", — сказал он.

Глава Киевского патриархата Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
СМИ: Филарет и Макарий отказались от руководства новой церковью на Украине
"В этот момент нет ни одной церкви на стороне патриарха Варфоломея. Если Константинопольский патриархат пойдет дальше в этом решении, он будет ослабевать и дальше ", — полагает он.

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным). Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", — сказал собеседник агентства.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ
УПЦ приостановила евхаристическое общение с Константинополем
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Раскол в православном мире: быть или не быть
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена