Варфоломей может предоставить томос митрополиту Онуфрию, сообщил источник

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей может предоставить томос об автокефалии митрополиту Онуфрию, главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а не иерархам непризнанных украинских церковных структур, которые вместе с президентом Петром Порошенко добивались автокефалии, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах, близких к Фанару.

По его словам, речи о предоставлении томаса Филарету или Макарию не идет, но при этом в Константинополе учитывают, что Онуфрий томос не просил.

"Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более", — сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, на данный момент ни одна церковь не признает решения Константинополя по Филарету и по Макарию, "другому раскольнику".

"После того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался в Константинопольский патриархат шесть раз, чтобы "вылечить раскол". Патриархат ему отвечал 25 лет, что "не могу сделать ничего, поскольку ты принадлежишь Московскому патриархату". Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции", — сказал источник.

По его словам, за месяц после заявления 11 октября ни одна церковь не признала Филарета, его считают раскольником.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор", — сказал он.

"В этот момент нет ни одной церкви на стороне патриарха Варфоломея. Если Константинопольский патриархат пойдет дальше в этом решении, он будет ослабевать и дальше ", — полагает он.

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным). Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", — сказал собеседник агентства.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.