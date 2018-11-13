В УПЦ призвали украинских раскольников покаяться и вернуться в Церковь

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви вновь призвал глав и последователей неканонических церковных организаций на Украине к покаянию и каноническому преодолению раскола, об этом говорится в опубликованном постановлении Собора.
Как сообщалось ранее, Собор епископов также указал на то, что верующие Украины неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать глав неканонических церковных структур Филарета, Макария и их последователей, однако все обращения остались без внимания.
Константинопольский патриархат ранее принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью".
Из-за решения Константинополя, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.