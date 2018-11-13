Собор епископов УПЦ призвал Константинополь к диалогу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви назвал действия Константинопольского патриархата на Украине незаконными и призвал его к диалогу с УПЦ и всеми поместными церквами с целью "соборного решения проблемы".постановлении Собора, опубликованном на сайте УПЦ.
Собор епископов, прошедший во вторник с участием почти всех архиереев УПЦ, призвал Константинопольский патриархат к диалогу с Украинской православной церковью, отметив, что только "братское участие" всех поместных православных церквей может привести к "соборному решению этой проблемы".
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.