Собор епископов УПЦ призвал Константинополь к диалогу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви назвал действия Константинопольского патриархата на Украине незаконными и призвал его к диалогу с УПЦ и всеми поместными церквами с целью "соборного решения проблемы".

"Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского патриархата приводят к глубокому церковному кризису как в Украине, так и в мировом православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской православной церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским патриархатом действия были исправлены", — говорится в постановлении Собора , опубликованном на сайте УПЦ.

Собор епископов, прошедший во вторник с участием почти всех архиереев УПЦ, призвал Константинопольский патриархат к диалогу с Украинской православной церковью, отметив, что только "братское участие" всех поместных православных церквей может привести к "соборному решению этой проблемы".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.