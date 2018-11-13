Варфоломей не услышал просьбы украинских верующих, отметил собор УПЦ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Верующие Украины неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать глав неканонических церковных структур Филарета, Макария и их последователей, однако все обращения остались без внимания, заявил собор епископов канонической Украинской православной церкви.

"С огорчением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей церкви до патриарха Варфоломея с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания", — говорится в заявлении собора.

Кроме того, собор епископов подчеркнул, что вмешательство Константинополя в свои дела является незаконным, как и "попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос" канонической УПЦ.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.