УПЦ приостановила евхаристическое общение с Константинополем

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

"Принимая во внимание деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинопольским патриархатом, клирикам Украинской православной церкви приостановить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а мирянам — участие в таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в решении синода.

Помимо этого, собор епископов УПЦ, который состоялся после заседания синода, отметил, что верующие не раз обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии, но их просьбы так и остались без внимания.

Вмешательство Константинополя в дела УПЦ, как и попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, но игнорируя голос канонической церкви, собор назвал незаконными, а процесс предоставления томоса об автокефалии — искусственным и навязанным извне. По мнению УПЦ, он "не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

При этом собор епископов призвал Константинополь к диалогу со всеми поместными церквами, чтобы соборно решить эту проблему.

Споры об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви на Украине. В частности, он отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария, таким образом впервые признав легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Кроме того, Константинополь фактически заявил о своих правах на Украину, отменив указ 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.