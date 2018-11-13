Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, хотя ранее собирался, сообщил РИА Новости во вторник председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
"Президент не приехал", — сказал Климент. Других подробностей он не сообщил.
"Судя по всему, анонсированная ранее встреча президента Порошенко с епископатом Украинской православной церкви не состоится. Президент не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Церковь обозначила как место встречи", — написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.