Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, хотя ранее собирался, сообщил РИА Новости во вторник председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Ранее в Киевской митрополии УПЦ РИА Новости сообщили, что 13 ноября планируется встреча Порошенко с епископами Украинской православной церкви. Как утверждало украинское издание "Вести", на ней президент собирался добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

"Президент не приехал", — сказал Климент. Других подробностей он не сообщил.

"Судя по всему, анонсированная ранее встреча президента Порошенко с епископатом Украинской православной церкви не состоится. Президент не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Церковь обозначила как место встречи", — написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.