Черниговская епархия подтвердила верность главе УПЦ митрополиту Онуфрию

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Духовенство Черниговской епархии на фоне церковного противостояния на Украине единодушно выразило верность предстоятелю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, сообщается во вторник на сайте епархии.

"Уже состоялось собрание в Городнянском, Менском, Сновском, Корюковском, Куликовском, Черниговском, Козелецком и Остерском благочиниях. Священники единодушно подтвердили свою верность канонической Украинской православной церкви, ее предстоятелю — Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и высказались за сохранение существующего статуса УПЦ", — сообщается на сайте епархии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.