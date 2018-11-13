Андрей Мерзликин: я не боюсь говорить "поп", у меня лучшие друзья – попы

Российский актер театра и кино, кинорежиссер Андрей Мерзликин — о своем пути к Богу и своей вере:
"Нам нельзя стесняться говорить о том, кто мы, во что мы верим и что мы любим. Может быть, не надо надоедать со своей любовью, но если прижмут, нужно говорить четко, спокойно, уверенно и прямо: я — православный человек.
"Не бойся перекреститься"
И думаешь: что с тобой происходит? Потом второй раз, третий, четвертый перекрестился, — и уже понимаешь, что к тебе привыкают. И уже потом смотришь, кто-то из товарищей говорит: "Андрюха, слушай, здорово, что ты так сделал, потому что, если честно, – многие кто так хотят сделать…"
То есть, нужно дерзновенно перешагивать через эти слабости, ведущие, по большому счету, к разрушению нашей общности, которую мы составляем. Если мы все вместе, едины, то и Христос в нас жив.
Нужно быть интегрированными во все сферы жизни. Быть радостными. Нельзя забывать, что наша вера – радостная. И когда мы со скучными лицами спорим, кому-то доказываем об истинности нашей веры — конечно, мы проигрываем любому человеку. Либо уж ты не спорь, либо просто будь радостным.
Самое же главное – когда ты не боишься вслух декларировать, кто ты есть на самом деле, что ты православный — появляются и те самые люди, которые помогут тебе не утонуть, помогут в любой ситуации, станут рядом, а если ты где-то ошибешься, ударят по носу – легко, а иногда и сильнее…
Сила заповедей
Я однажды услышал такое выражение, что живя по заповедям, исполняя их все, а их не так много, максимум, чего можно достичь, – это остаться нормальным человеком. То есть, это всего лишь характеристика "нормальности" человека: ты не будешь сразу хорошим, сразу святым, — ты будешь просто нормальным человеком. А любое нарушение – это отставание, шаг назад.
То же самое я однажды понял и для себя. Что, например, любить, уважать, почитать своих родителей – это нормально. Это даст тебе здоровья – телесного, душевного, духовного… Это же касается и всех остальных заповедей – то же самое.
"Духовное каратэ"
Когда я стал много путешествовать и в своих путешествиях заходить в храмы, знакомиться со священниками, у меня в телефонной книжке многое стало начинаться на букву "о", "отец" — и пошли по именам. Отец такой-то, отец такой-то… В каждом городе есть какой-то отец, к которому можно зайти и, в первую очередь, посмеяться, обняться, обрадоваться. А обрадовавшись, найти в ходе беседы какие-то точки соприкосновения, где может мелькнуть чувство юмора, искорка, потом мы можем пройтись и по серьезным вещам… Но в первую очередь – это радость.
Я не боюсь говорить слово "поп". У меня лучшие друзья – попы.
От "экшена" к смыслам
Как-то я приехал в Ростов Великий поклониться мощам митрополита Димитрия Ростовского. Оказывается, автор "Четьи-Миней" является покровителем актеров, вообще людей, занимающихся театром и кино. Димитрий Ростовский был первым, кто написал пьесу для театра, кто устроил театр на территории Свято-Яковлевского монастыря. И он говорил, что если профессия, дело, которым ты занимаешься, помогает преображению человека, если с помощью слова зритель меняется, то эта профессия может быть от Бога. То есть, просто нужно думать, с чем ты выходишь на сцену, какое слово ты произносишь, какое действие совершаешь и к чему все это ведет…
Нужно возрождать свои традиции, национальные проявления в культуре, искусстве.
"Всё из-за венчания"
Я крещен с рождения. Как-то решил задать маме вопрос: "Мама, а когда меня крестили"? А она говорит: "А тебя крестили сразу, когда ты родился. Для того чтобы тебя крестили, я ушла из комсомола. Меня "поперли" из-за того, что я венчалась". Я говорю: "А почему ты венчалась"?— "А потому что мама с папой так делали".
Я об этом долго не знал, узнал буквально недавно, и у меня пробежал такой "холодок" хороший. Я обрадовался, до слез просто. Потому что уже понял, что, оказывается, это важно.
Скоро будет уже 50 лет, как они вместе. Я говорю: "Мама, ты же понимаешь, а ведь благодаря только тому, что вы повенчались, пусть неосознанно, вы и прошли перестройку, все эти падения, безденежье, ругани и все испытания, какие только можно…" Они все это прошли, и я счастлив, что сейчас они вместе, живы-здоровы. И дети, и внуки, и всё, что есть, – по большому счету, это всё плоды одного поступка, как я считаю.
И всякий раз, когда я прихожу к маме в гости, ей говорю: "Мама, а это потому, что вы венчались". Вот мне дали Заслуженного артиста России. Я говорю: "Мам, а это потому, что вы венчались! (аплодисменты в зале). И Господь нас ведет, помогает – и тебе, и мне, чтобы я не упал куда-то…" И благодаря этому я в свое время и со своей будущей супругой встретился. Мамой четверых наших детей".
Из выступления Андрея Мерзликина на Международном православном форуме в Москве