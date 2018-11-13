В Киеве началось заседание Священного Синода УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Заседание Священного Синода Украинской православной церкви началось на территории Киево-Печерской лавры, сообщается во вторник на сайте УПЦ.

Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Во время работы очередного заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви", — говорится в сообщении.

Позже в этот же день запланирована встреча архиереев УПЦ с президентом Украины Петром Порошенко, о ее повестке не сообщается.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.