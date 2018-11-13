Канада ведет переговоры с Пакистаном по поводу ситуации с христианкой Биби

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Канады ведут переговоры с Пакистаном по поводу возможного предоставления убежища христианке пакистанского происхождения Асии Биби, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канадского премьера Джастина Трюдо.

"Мы ведем обсуждения с правительством Пакистана", — заявил Трюдо в интервью агентству. Трюдо подчеркнул деликатный характер этого вопроса, отметив, что из-за этого не хочет вдаваться в подробности. Но я хочу напомнить, что Канада — очень гостеприимная страна", — добавил политик.

Как сообщает агентство, супруг Биби Ашик Масих обратился за помощью в предоставлении убежища к Британии, Канаде и США.

Биби в 2010 году была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда и приговорена к смерти через повешение. Находясь в тюрьме, она ожидала исполнения приговора в течение восьми лет. Асия Биби стала первой женщиной в Пакистане, которой был вынесен смертный приговор за богохульство.

В ноябре стало известно, что Биби была освобождена из-под стражи. Тогда же в пакистанских СМИ появилась информация о том, что женщина могла покинуть страну, однако официальных подтверждений этому не было. Несмотря на то, что Верховный суд оправдал Биби еще 31 октября, власти страны в течение недели не решались ее освободить из-за прокатившихся по Пакистану протестов радикальных исламистов.