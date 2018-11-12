УПЦ сообщила, что церковь при военном лицее в Киеве закрыло его руководство

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна закрыли по указанию руководства учебного заведения, сообщается в понедельник на сайте УПЦ.

Ранее УПЦ заявила, что Генштаб Украины препятствует пастырской деятельности ее капелланов. В частности, весной 2018 года в военные части поступила директива Генштаба ВСУ с грифом "для служебного пользования" не допускать капелланов УПЦ.

"Руководство ВСУ блокирует работу капелланов УПЦ. Одиннадцатого ноября в храме религиозной общины Спаса Нерукотворного Украинской православной церкви, действовавшей при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, была совершена последняя Божественная литургия. Церковь закрыли после распоряжения руководства лицея", — сообщается на сайте УПЦ со ссылкой на настоятеля общины закрытого храма Вячеслава Липатова.

По информации настоятеля, в лицее было проведено собрание, на котором руководство заявило, что ему не нужна Украинская православная церковь. "Нам нужна другая церковь, Украинской православной церкви в армии больше не будет", — заявили представители лицея.

По данным настоятеля, через два дня после этого ему позвонили и сказали, что с понедельника доступ на территорию лицея будет закрыт для настоятеля и паломников храма. Согласно сообщению УПЦ, в данном храме регулярно проводились богослужения с участием лицеистов и офицеров, проводился ряд мероприятий.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.