СПЦ сообщила всем церквям об осуждении действий Константинополя на Украине

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) сообщила всем поместным православным церквям, включая Константинопольский патриархат, о том, что осуждает действия Фанара на Украине, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СПЦ по итогам прошедшего заседания ее Архиерейского собора.

Иерархи Сербской церкви осудили действия Константинопольского патриархата на Украине, признание им глав украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича и призвали созвать Всеправославный собор по вопросам предоставления автокефалии.

"О позиции Собора нужно было, в первую очередь, в рабочем порядке оповестить все православные церкви, начиная от Константинопольского и Московского патриархатов, и на соответствующих языках (греческом, русском и английском), и для этой задачи потребовалось определенное время", — говорится в сообщении. Таким образом в Сербской церкви объяснили тот факт, что Архиерейский собор состоялся еще 6-7 ноября, но официальное заявление по Украине было обнародовано только через несколько дней, в понедельник 12 ноября.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.