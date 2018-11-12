СПЦ сообщила всем церквям об осуждении действий Константинополя на Украине

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) сообщила всем поместным православным церквям, включая Константинопольский патриархат, о том, что осуждает действия Фанара на Украине, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СПЦ по итогам прошедшего заседания ее Архиерейского собора.
"О позиции Собора нужно было, в первую очередь, в рабочем порядке оповестить все православные церкви, начиная от Константинопольского и Московского патриархатов, и на соответствующих языках (греческом, русском и английском), и для этой задачи потребовалось определенное время", — говорится в сообщении. Таким образом в Сербской церкви объяснили тот факт, что Архиерейский собор состоялся еще 6-7 ноября, но официальное заявление по Украине было обнародовано только через несколько дней, в понедельник 12 ноября.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.