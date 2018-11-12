Сербская церковь призвала созвать Всеправославный собор по автокефалии

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Архиерейский Собор Сербской православной церкви призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить на Всеправославном соборе вопросы предоставления автокефалии, в том числе на Украине.

Собор выступил со специальным заявлением "Позиция Сербской православной церкви о церковном кризисе на Украине после последних решений Царьградского (Константинопольского – ред.) патриархата". "Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным поместным автокефальным православным церквам как можно скорее рассмотреть вопросы автокефалии и православных диаспор на Всеправославном соборе", — говорится в заявлении.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.