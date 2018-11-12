РПЦ начала регулярные службы в храме при российском консульстве в Стамбуле

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил священника в русский посольский храм в Стамбуле для организации пастырского окормления верующих и совершения регулярных богослужений, это сделано в связи с разрывом отношений с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине, сообщает в понедельник отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также соотечественники, проживающие в Стамбуле и его окрестностях.
Во время литургии были провозглашены прошения о сохранении единства православия, а также прочитана молитва о мире на Украине. По случаю 100-летия окончания Первой мировой войны также было совершено поминовение воинов, павших в сражениях.
По окончании богослужения иерей Георгий Сергеев обратился к молящимся с приветственным словом и передал им благословение патриарха Кирилла.
По окончании богослужения состоялась встреча священника с представителями русскоязычной диаспоры Турции.
Храм святых равноапостольных Константина и Елены был построен в 1832 году на территории летней резиденции посольства Российской империи. После революции его закрыли, в помещении храма была размещена котельная. К 2009 году на территории летней резиденции были проведены крупные ремонтно-восстановительные работы, в том числе отреставрирована церковь. 6 июля 2009 года патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Кирилл совершили чин малого освящения храма.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.