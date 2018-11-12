РПЦ начала регулярные службы в храме при российском консульстве в Стамбуле

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил священника в русский посольский храм в Стамбуле для организации пастырского окормления верующих и совершения регулярных богослужений, это сделано в связи с разрывом отношений с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине, сообщает в понедельник отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Одиннадцатого ноября в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства РФ в Стамбуле, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла была отслужена Божественная литургия, которую совершил назначенный указом его святейшества исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев", — говорится в сообщении.

На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также соотечественники, проживающие в Стамбуле и его окрестностях.

Во время литургии были провозглашены прошения о сохранении единства православия, а также прочитана молитва о мире на Украине. По случаю 100-летия окончания Первой мировой войны также было совершено поминовение воинов, павших в сражениях.

По окончании богослужения иерей Георгий Сергеев обратился к молящимся с приветственным словом и передал им благословение патриарха Кирилла.

"Священник отметил, что в связи решением Священного Синода Русской православной церкви от 15 октября 2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по причине грубого нарушения канонов с его стороны, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направляют многочисленные обращения в Московскую патриархию с просьбой об организации их пастырского окормления. Назначение настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало проявлением заботы Русской православной церкви о ее чадах, проживающих на турецкой земле", — говорится в пресс-релизе.

По окончании богослужения состоялась встреча священника с представителями русскоязычной диаспоры Турции.

Храм святых равноапостольных Константина и Елены был построен в 1832 году на территории летней резиденции посольства Российской империи. После революции его закрыли, в помещении храма была размещена котельная. К 2009 году на территории летней резиденции были проведены крупные ремонтно-восстановительные работы, в том числе отреставрирована церковь. 6 июля 2009 года патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Кирилл совершили чин малого освящения храма.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.