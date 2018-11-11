ВАТИКАН, 11 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назвал Первую мировую войну, столетие окончания которой в воскресенье отмечается во всем мире, суровым предупреждением для всех людей и призвал использовать любые законные средства, чтобы положить конец вооруженным конфликтам, продолжающимся во многих регионах.

Обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади святого Петра в Ватикане, Франциск напомнил слова папы Римского Бенедикта XV, который назвал Первую мировую войну "бесполезной бойней".

"Историческая страница первого мирового конфликта является для всех суровым предупреждением о необходимости отказаться от культуры войны и искать любые законные средства, чтобы положить конец конфликтам, которые еще обескровливают многие регионы мира", — сказал понтифик.

"Молясь за всех жертв этой огромной трагедии, скажем со всей силой: мы вкладываемся в мир, а не в войну!" — подчеркнул он.

Папа Франциск сообщил также, что в 13.30 (15.30 мск) колокола Собора святого Петра в Ватикане, как и колокола многих храмов мира, зазвонят в память об окончании Первой мировой войны.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).