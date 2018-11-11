Власти Греции не намерены вмешиваться в отношения РПЦ и Константинополя

АФИНЫ, 11 ноя — РИА Новости. Отношения Русской православной церкви и Константинопольского патриархата являются внутрицерковной проблемой, правительство Греции не намерено комментировать их, заявил министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Журналисты в резиденции патриарха Фанаре попросили министра, с учетом "уважения греческого правительства к патриарху" и того, что Гавроглу "является константинопольцем" (он родился в Стамбуле), прокомментировать конфликт Константинопольского и Московского патриархатов по вопросу украинской автокефалии.

"Позвольте мне не вдаваться в эту проблему. Это чисто церковная проблема. Мы уверены, что в рамках христианских и православных ценностей проблемы будут преодолены. Это не та тема, по которой греческое правительство имеет позицию", — сказал Гавроглу.

Министр в ходе двухчасовой встречи проинформировал Варфоломея о планах по отделению церкви от государства в Греции, поскольку раньше патриарху не сообщили о соглашении властей и церкви Греции. При этом Варфоломея вопрос касается напрямую, так как значительная часть территории Греции находится под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата.

"Я услышал опасения, я передам их", — сказал Гавроглу.

На вопрос, как соглашение скажется на митрополиях "новых земель", Крита и Додеканесских островов, министр ответил, что эти вопросы будут детально рассмотрены.

Так называемые "новые земли" (Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

Во вторник, 6 ноября, премьер Алексис Ципрас, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и члены синода Элладской церкви обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Против выступили многие греческие священники. Варфоломей о заявлении не был проинформирован.

Ранее архиепископ Афинский и всей Греции Иероним не стал встречаться с Варфоломеем во время его визита в Афины 4-5 октября, сославшись на занятость на Синоде Элладской православной церкви.

Предложения греческого правительства будут рассматриваться на Синоде Константинопольской церкви, который состоится 27 ноября, чтобы оценить и ответить на них.