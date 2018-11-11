Власти Греции не намерены вмешиваться в отношения РПЦ и Константинополя

АФИНЫ, 11 ноя — РИА Новости. Отношения Русской православной церкви и Константинопольского патриархата являются внутрицерковной проблемой, правительство Греции не намерено комментировать их, заявил министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Журналисты в резиденции патриарха Фанаре попросили министра, с учетом "уважения греческого правительства к патриарху" и того, что Гавроглу "является константинопольцем" (он родился в Стамбуле), прокомментировать конфликт Константинопольского и Московского патриархатов по вопросу украинской автокефалии.
"Позвольте мне не вдаваться в эту проблему. Это чисто церковная проблема. Мы уверены, что в рамках христианских и православных ценностей проблемы будут преодолены. Это не та тема, по которой греческое правительство имеет позицию", — сказал Гавроглу.
"Я услышал опасения, я передам их", — сказал Гавроглу.
На вопрос, как соглашение скажется на митрополиях "новых земель", Крита и Додеканесских островов, министр ответил, что эти вопросы будут детально рассмотрены.
Так называемые "новые земли" (Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.
Ранее архиепископ Афинский и всей Греции Иероним не стал встречаться с Варфоломеем во время его визита в Афины 4-5 октября, сославшись на занятость на Синоде Элладской православной церкви.
Предложения греческого правительства будут рассматриваться на Синоде Константинопольской церкви, который состоится 27 ноября, чтобы оценить и ответить на них.