В УПЦ ответили на предложение переименовать церковь

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) получила название раньше, чем Украина как государство, и ни о каком переименовании церкви речь идти не может, все разговоры об этом выглядят клоунадой, считает председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
"Наша церковь получила свое название еще раньше, чем государство Украина… Поэтому различные заявления Вятровича (главы Института нацпамяти Украины), или кого-то другого абсолютно абсурдны", — сказал Климент в эфире украинского "Общественного радио", комментируя заявления о переименовании церкви в Русскую православную церковь.
По его словам, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью на территории Украинского государства.
По его словам, переименование церкви в Русскую православную не представляется возможным.
"Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридических лиц в Украине, тем более религиозных. И сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно", — отметил архиепископ.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.