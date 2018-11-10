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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В УПЦ ответили на предложение переименовать церковь

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (398)
(обновлено: 16:09 10.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКрестный ход Украинской православной церкви. Архивное фотоКрестный ход Украинской православной церкви. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) получила название раньше, чем Украина как государство, и ни о каком переименовании церкви речь идти не может, все разговоры об этом выглядят клоунадой, считает председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Ранее в украинской неканонической церковной структуре заявили, что после получения автокефалии она станет называться "Украинская православная церковь"; при этом предстоятель украинской неканонической церковной структуры Филарет и представители украинской власти утверждают, что каноническая УПЦ должна называться "Русская православная церковь".

"Наша церковь получила свое название еще раньше, чем государство Украина… Поэтому различные заявления Вятровича (главы Института нацпамяти Украины), или кого-то другого абсолютно абсурдны", — сказал Климент в эфире украинского "Общественного радио", комментируя заявления о переименовании церкви в Русскую православную церковь.

По его словам, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью на территории Украинского государства.

Крест в огне
© Depositphotos / noskaphoto
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"Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, так как ее получил Филарет от патриарха московского Алексия. Патриарх Алексий дал томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь. Согласно томосу, украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины", — сказал Климент.

По его словам, переименование церкви в Русскую православную не представляется возможным.

"Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридических лиц в Украине, тем более религиозных. И сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно", — отметил архиепископ.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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