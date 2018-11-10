СМИ узнали, кого Порошенко хочет поставить во главе автокефальной церкви

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко хочет поставить во главе единой автокефальной православной церкви на Украине своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона (самопровозглашенный "Киевский патриархат"), пишет в субботу украинское издание "Вести".

По его данным, в борьбу за контроль над новой церковью "вмешивается и Петр Порошенко, который хотел бы поставить во главе этой структуры своего человека — далеко от непосредственного влияния Варфоломея и Филарета". "Речь о митрополите Винницком и Барском Симеоне… Именно в разрезе этой задачи и стоит рассматривать анонсированную на 13 ноября встречу Порошенко с епископатом УПЦ МП", — отмечают "Вести".

Ранее сообщалось, что Порошенко 13 ноября проведет встречу с епископами канонической Украинской православной церкви. По сведениям издания, на ней президент будет добиваться того, чтобы как можно большее количество епископов заявили о своей готовности уйти из УПЦ.

"У Драбинко (Александр Драбинко, епископ УПЦ, один из сторонников автокефалии — ред.) и тех, кого удалось собрать вокруг идеи о поместной церкви, есть потребность в том, чтобы кто-то – лучше пусть президент – буквально вывел их из УПЦ "за ручку", тогда им будет не так стыдно смотреть в глаза бывшей братии. Ведь сделать шаг, достойный Иуды, без провожатого непросто. Полагаю, именно на этой встрече президент потребует от епископов самоопределиться – не исключено, что он еще раз повторит тезисы о "врагах украинского народа" и "пособниках Кремля", — сказала "Вестям" политический аналитик Елена Дяченко.

При этом, как пишет издание, чем больше епископов удастся подбить на выход из УПЦ, тем больше будет сторонников у Симеона на объединительном соборе, а значит, у него появится шанс побороться за власть со ставленниками Филарета и Варфоломея и выиграть для Порошенко прямой контроль над новой церковью.

Издание также сообщило, что предстоятели двух неканонических церквей на Украине Филарет и Макарий направили патриарху Константинопольскому Варфоломею письма с согласием не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой автокефальной церкви на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.