КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Предстоятели двух неканонических церквей — глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий — написали патриарху Константинопольскому Варфоломею письма с согласием не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля единой автокефальной церкви на Украине, сообщает издание "Вести".

По данным источника из близкого круга Макария, тот признал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание, и попросил определить единственным кандидатом представителя из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Филарет также готов отказаться от претензий на пост предстоятеля, но взамен выдвигает несколько условий: собор должен признать его "почетным патриархом" новой церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного синода, а предстоятелем избрать патриаршего наместника неканонической УПЦ КП — митрополита Епифания.

Кроме того, пишут "Вести", в борьбу за контроль над новой церковью вмешивается и президент Украины Петр Порошенко, который хотел бы поставить во главе этой структуры своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Но, как отмечает издание, Константинополь настроен решать вопрос по-своему: 22 ноября может состояться не объединительный, а учредительный собор, на котором главой новой церковной структуры выберут влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу).

Вопрос об автокефалии

Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на Филарета и Макария.

В Киеве рассчитывают, что Константинополь выдаст томос об автокефалии еще в этом году, но получить его сможет только предстоятель "объединенной" церкви. Дату "объединительного собора" пока не назначили, хотя спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что он может состояться в конце ноября. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.

Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.