КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Предстоятели двух неканонических церквей — глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий — написали патриарху Константинопольскому Варфоломею письма с согласием не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля единой автокефальной церкви на Украине, сообщает издание "Вести".
Филарет также готов отказаться от претензий на пост предстоятеля, но взамен выдвигает несколько условий: собор должен признать его "почетным патриархом" новой церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного синода, а предстоятелем избрать патриаршего наместника неканонической УПЦ КП — митрополита Епифания.
Но, как отмечает издание, Константинополь настроен решать вопрос по-своему: 22 ноября может состояться не объединительный, а учредительный собор, на котором главой новой церковной структуры выберут влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу).
Вопрос об автокефалии
Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на Филарета и Макария.
Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.