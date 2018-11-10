Варфоломея не проинформировали об отделении церкви от государства в Греции

АФИНЫ, 10 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не был проинформирован о "соглашении" властей и церкви Греции об условиях отделения церкви от государства, сообщает блог Фанара – резиденции патриарха.

Правящая в Греции партия коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 конституции и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.

Во вторник, 6 ноября, премьер Алексис Ципрас, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и члены синода Элладской церкви обсудили на встрече реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Против выступили многие греческие священники.

"Вселенская патриархия не была проинформирована, хотя у нее каноническая юрисдикция на греческой территории", — говорится в сообщении.

Так называемые "новые земли" (Крит, Додеканесские острова, и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

"Первой официальной реакцией вселенского патриарха Варфоломея был звонок 9 ноября генеральному консулу Греции в Стамбуле Георгии Султанопулу, чтоб запросить у Афин информацию о соглашении Иеронима и Ципраса", — сообщает блог.

В субботу в Фанаре патриарх встретится с министром образования Греции Костасом Гавроглу, главной темой обсуждения станет соглашение об отделении церкви от государства, пишет издание.

В свою очередь минобразования Греции сообщило, что визит и встреча с патриархом были запланированы ранее.