АФИНЫ, 10 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей не был проинформирован о "соглашении" властей и церкви Греции об условиях отделения церкви от государства, сообщает блог Фанара – резиденции патриарха.
Во вторник, 6 ноября, премьер Алексис Ципрас, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и члены синода Элладской церкви обсудили на встрече реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Против выступили многие греческие священники.
"Вселенская патриархия не была проинформирована, хотя у нее каноническая юрисдикция на греческой территории", — говорится в сообщении.
"Первой официальной реакцией вселенского патриарха Варфоломея был звонок 9 ноября генеральному консулу Греции в Стамбуле Георгии Султанопулу, чтоб запросить у Афин информацию о соглашении Иеронима и Ципраса", — сообщает блог.
В свою очередь минобразования Греции сообщило, что визит и встреча с патриархом были запланированы ранее.