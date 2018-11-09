Генштаб Украины утверждает, что не препятствует работе капелланов УПЦ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины утверждает, что информация о директиве не допускать капелланов канонической Украинской православной церкви в военные части якобы не соответствует действительности.

Ранее УПЦ заявила, что Генштаб Украины препятствует пастырской деятельности ее капелланов. В частности, весной 2018 года в военные части поступила директива Генштаба ВСУ с грифом "для служебного пользования" не допускать капелланов УПЦ.

"Отдел взаимодействия с военными капелланами центра морально-психологического обеспечения вооруженных сил Украины сообщает, что указанная выше информация является неправдивой и манипулятивной", — говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

В Генштабе утверждают, что, согласно положению о военном духовенстве (капелланской службе), командир части на основе запросов военнослужащих принимает решение по определению религиозной организации, от которой будет осуществляться отбор капелланов. "Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников (запреты, преференции любым конфессиям и т.п.) в вооруженных силах Украины не существует", — заявили в ведомстве.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.