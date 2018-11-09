Порошенко 13 ноября встретится с епископами канонической УПЦ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября проведет встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, сообщили РИА Новости в пятницу в Киевской митрополии УПЦ.
"Такая встреча планируется 13 ноября", — сказали в канцелярии.
Других подробностей в канцелярии не сообщили, однако добавили, что участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви обязательно.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.