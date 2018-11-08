В РПЦ назвали церковнославянский язык национальным достоянием

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают предложение ректора Московского университета Виктора Садовничего о факультативном изучении в школах церковнославянского языка, поскольку это не просто язык церкви, а "национальное достояние", заявил в четверг РИА Новости глава информслужбы синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий (Войтишко).

Садовничий ранее предложил в рамках факультатива изучать в школах русский язык параллельно с церковнославянским и рассматривать при этом историю народа.

"Практика преподавания церковнославянского языка в качестве факультатива совершенно не нова для светских школ, и мы это можем только приветствовать. Надо понимать одну простую вещь: церковнославянский язык — это не есть язык одной лишь Русской православной церкви, а национальное достояние каждого русского человека, и поэтому нам совершенно понятно, почему светский человек, человек науки, академик Садовничий обратил на это внимание", — сказал Войтишко.

Комментируя мнение некоторых экспертов о том, что для детей изучение церковнославянского языка будет "лишней нагрузкой" из-за перегруженности нынешней школьной программы, представитель синодального отдела сказал, что речь идет лишь о факультативе и что родители вправе сами сделать выбор, нужен ли их детям этот предмет.

"Из того, что я слышал, – академиком Садовничим же не предлагается обязательных предметов, и есть возможность выбора. Конечно, не надо никому ничего навязывать, но давайте уже дадим возможность нашим родителям самим решать, что детям изучать в качестве факультатива", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, преподавание церковнославянского может быть интересным и полезным, "расширит мировоззрение" детей.

Необходимые преподавательские кадры, добавил Войтишко, для этого есть: церковнославянский изучают в педагогических институтах и университетах слависты, филологи, русисты и другие специалисты, издано много хороших учебно-методических комплектов по изучению церковнославянского языка, которые "можно применять в светской школе совершенно свободно".