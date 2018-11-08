Нидерланды предложили убежище адвокату пакистанской христианки Биби

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Нидерландов предложило временное убежище для адвоката христианки пакистанского происхождения Асии Биби Сайфула Малука, покинувшего Пакистан из-за опасений за свою жизнь, сообщил министр иностранных дел королевства Стеф Блок.

We offer Mr. Malook from Pakistan a place in the Shelter City program in the Netherlands for human rights defenders at risk. The situation of Asia Bibi has our full attention. pic.twitter.com/tFcOv3KSoB — Stef Blok (@ministerBlok) 8 ноября 2018 г.

​"Мы предлагаем господину Малуку место в программе Shelter City в Нидерландах — для защитников прав человека, находящихся под давлением. Мы с полным вниманием следим за ситуацией вокруг Асии Биби", — написал Блок в Twitter.

Программа Shelter City существует с 2012 года, она предлагает убежище в одном из городов Нидерландов для правозащитников, которые получили угрозы из-за своей деятельности. Участники программы могут оставаться в убежище до трех месяцев и во время этого периода продолжать вести правозащитную деятельность из безопасного места.

Ранее стало известно, что Сайфул Малук уехал в Нидерланды из Пакистана. Нидерландская правозащитная организация "Помощь преследуемым христианам" (HVC) сообщила, что для адвоката стало "слишком опасно" находиться в Пакистане.

Биби в 2010 году была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда и приговорена к смерти через повешение. Находясь в тюрьме, она ожидала исполнения приговора в течение восьми лет. Асия Биби стала первой женщиной в Пакистане, которой был вынесен смертный приговор за богохульство.

Накануне стало известно, что Биби была освобождена из-под стражи. Тогда же в пакистанских СМИ появилась информация о том, что женщина могла покинуть страну, однако официальных подтверждений этому не было. Несмотря на то, что Верховный суд оправдал Биби еще 31 октября, власти страны в течение недели не решались ее освободить из-за прокатившихся по Пакистану протестов радикальных исламистов.