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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

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© AFP 2018 / Genya SavilovПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на Украине делать нечего, и призвал ее представителей возвратиться в Россию. Такое мнение он высказал  на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент счел "ненормальным" заседание в Кремле Совета Безопасности России под председательством Владимира Путина "с одним вопросом в повестке дня – как защитить Российскую православную церковь на Украине".

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — сказал украинский лидер.

Также Порошенко выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение "объединительного" собора. После этого, как отметил президент, Киев получит томос об автокефалии, и это событие будет сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад."Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения", — сказал Порошенко.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

Реакция РПЦ

В Московском патриархате, комментируя заявление Порошенко, отметили, что никаких представителей "Российской православной церкви" на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны.

Собеседник агентства отметил, что инициированная киевскими властями идея создания так называемой единой украинской Церкви является "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев". "Рано или поздно суд истории даст верную оценку этой авантюре", — добавил он.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука, Русская православная церковь "родилась именно в Киеве, существует на украинской земле уже более 1030 лет".

При этом слово Русь, от которого она получила название, первоначально обозначало территорию нынешней Киевской и прилегающих к ней областей, и оттуда она распространилась на множество стран, народы которых объединяет, несмотря на все сложные политические обстоятельства, напомнил Якимчук.

"За свою многовековую историю она пережила многих светских властителей, в том числе и тех, кто был настроен к ней враждебно, а иногда и вовсе хотел уничтожить", — подчеркнул он.

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Тем не менее, вопреки всему РПЦ осуществляет свою духовную спасительную миссию, "а тем, кто сегодня встал в ряды ее гонителей, было бы полезно знать историю и извлекать из нее уроки", — добавил протоиерей.

Заседание Совбеза

Двенадцатого октября Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в их числе ситуацию вокруг РПЦ на Украине.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, обсуждение прошло в рамках обмена мнениями.

Вопрос об автокефалии

Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Власти в Киеве рассчитывают, что Константинопольский патриархат до конца нынешнего года выдаст томос об автокефалии, но получить его может только предстоятель "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Пока неизвестно, когда он состоится. Каноническая УПЦ заявила, что в таком мероприятии участвовать не собирается.

Константинопольский патриархат объявил о начале процедуры предоставления автокефалии украинской неканонической церкви в середине октября. В РПЦ такие шаги назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, в том числе на Украине и в Белоруссии. Аналогичное решение принял и синод Русской зарубежной церкви.

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© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maksimov_v_v
"Украина ждала этого долгих 1030 лет, сразу после крещения...". На сколько мне, как историку, известно Украина и существует 27 лет! Откуда взялось ещё 1003 года? Я чего-то не знаю? Или существует параллельная реальность?
04:10
08.11.2018
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