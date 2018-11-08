Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на Украине делать нечего, и призвал ее представителей возвратиться в Россию. Такое мнение он высказал на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".
"Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — сказал украинский лидер.
Также Порошенко выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение "объединительного" собора. После этого, как отметил президент, Киев получит томос об автокефалии, и это событие будет сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад."Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения", — сказал Порошенко.
Реакция РПЦ
В Московском патриархате, комментируя заявление Порошенко, отметили, что никаких представителей "Российской православной церкви" на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны.
Собеседник агентства отметил, что инициированная киевскими властями идея создания так называемой единой украинской Церкви является "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев". "Рано или поздно суд истории даст верную оценку этой авантюре", — добавил он.
При этом слово Русь, от которого она получила название, первоначально обозначало территорию нынешней Киевской и прилегающих к ней областей, и оттуда она распространилась на множество стран, народы которых объединяет, несмотря на все сложные политические обстоятельства, напомнил Якимчук.
"За свою многовековую историю она пережила многих светских властителей, в том числе и тех, кто был настроен к ней враждебно, а иногда и вовсе хотел уничтожить", — подчеркнул он.
Заседание Совбеза
Двенадцатого октября Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в их числе ситуацию вокруг РПЦ на Украине.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, обсуждение прошло в рамках обмена мнениями.
Вопрос об автокефалии
Константинопольский патриархат объявил о начале процедуры предоставления автокефалии украинской неканонической церкви в середине октября. В РПЦ такие шаги назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, в том числе на Украине и в Белоруссии. Аналогичное решение принял и синод Русской зарубежной церкви.