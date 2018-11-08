АФИНЫ, 8 ноя — РИА Новости. Митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий призвал священников Элладской православной церкви выступить против договоренностей с правительством об условиях отделения церкви от государства.
Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 конституции и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.
С резкой их критикой выступил митрополит Амвросий.
"Греческое государство выпишет священников из списков получающих заработную плату из государственной казны", — отмечает митрополит, напоминая, что заработную плату греческому духовенству стали выплачивать по соглашению, подписанному несколько десятилетий назад, в обмен на большое и ценное церковное и монастырское имущество.
В Калавритской митрополии из 160 рабочих мест заполнены лишь 113, и митрополия теперь не будет иметь возможности назначить 47 священников.
В то время как митрополия не может назначить священников на вакантные места в приходы, греческое государство назначает муфтиев для мусульман Фракии и строит мечети на деньги греческих налогоплательщиков, пишет митрополит.
"Наша Церковь находится под преследованием, и поэтому все мы сегодня нежелательны в правительственной схеме атеистов, которые правят нами", — заявил митрополит Амвросий.
Свое послание он сопроводил послереволюционной карикатурой "Бесчинства большевиков в церкви", а завершил призывом – "Греческое православное духовенство, поднимайся! Возьмите знамена сопротивления в ваши руки!"