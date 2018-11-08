АФИНЫ, 8 ноя — РИА Новости. Митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий призвал священников Элладской православной церкви выступить против договоренностей с правительством об условиях отделения церкви от государства.

Православие было продано, церковное имущество потеряно, недвижимость Церкви может оказаться в так называемом "суперфонде приватизации", говорится в заявлении митрополита на его личной странице.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 конституции и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.

Во вторник премьер-министр Алексис Ципрас, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и члены Синода Элладской церкви на встрече обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Влиятельная организация греческих священников — Святой союз священнослужителей Греции (ISKE), в которую входит 9 тысячи из примерно 11 тысяч греческих священников, потребовала отменить договоренности об условиях отделения церкви от государства.

С резкой их критикой выступил митрополит Амвросий.

"Греческое государство выпишет священников из списков получающих заработную плату из государственной казны", — отмечает митрополит, напоминая, что заработную плату греческому духовенству стали выплачивать по соглашению, подписанному несколько десятилетий назад, в обмен на большое и ценное церковное и монастырское имущество.

По мнению Амвросия, обещание государства вместо зарплаты выплачивать субсидию церкви на содержание священников не решает проблему, а лишь замораживает нынешнюю сложную ситуацию.

В Калавритской митрополии из 160 рабочих мест заполнены лишь 113, и митрополия теперь не будет иметь возможности назначить 47 священников.

В то время как митрополия не может назначить священников на вакантные места в приходы, греческое государство назначает муфтиев для мусульман Фракии и строит мечети на деньги греческих налогоплательщиков, пишет митрополит.

"Наша Церковь находится под преследованием, и поэтому все мы сегодня нежелательны в правительственной схеме атеистов, которые правят нами", — заявил митрополит Амвросий.

Свое послание он сопроводил послереволюционной карикатурой "Бесчинства большевиков в церкви", а завершил призывом – "Греческое православное духовенство, поднимайся! Возьмите знамена сопротивления в ваши руки!"