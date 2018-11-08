Финская церковь опровергла слова Порошенко о ее позиции по автокефалии УПЦ

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя — РИА Новости. Финляндская православная церковь (ФПЦ) не делала официальных заявлений об автокефалии на Украине, сообщил РИА Новости в среду представитель церкви диакон Владимир Сократилин.
"ФПЦ не делала никаких официальных заявлений относительно того, поддерживает она или не поддерживает автокефалию православной церкви в Украине. Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви", — сказал Сократилин.
Ранее в Финляндской православной церкви заявляли, что готовы строить конструктивные отношения с Русской православной церковью, но надеются на нормализацию отношений всех сторон. В ФПЦ назвали грустным решение РПЦ прекратить общение с Константинопольским патриархатом.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.