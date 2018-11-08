Финская церковь опровергла слова Порошенко о ее позиции по автокефалии УПЦ

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя — РИА Новости. Финляндская православная церковь (ФПЦ) не делала официальных заявлений об автокефалии на Украине, сообщил РИА Новости в среду представитель церкви диакон Владимир Сократилин.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что во время встречи президента Украины Петра Порошенко с предстоятелем православной церкви Финляндии архиепископом Львом в Хельсинки ФПЦ поддержала автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. При этом пресс-служба привела слова Порошенко, обращённые к иерарху ФПЦ, о том, что "для нас (властей в Киеве) важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе (получения автокефалии)".

"ФПЦ не делала никаких официальных заявлений относительно того, поддерживает она или не поддерживает автокефалию православной церкви в Украине. Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви", — сказал Сократилин.

Он отметил, что прошедшая в Хельсинки встреча Порошенко и архиепископа Льва носила закрытый и неофициальный характер.

Ранее в Финляндской православной церкви заявляли, что готовы строить конструктивные отношения с Русской православной церковью, но надеются на нормализацию отношений всех сторон. В ФПЦ назвали грустным решение РПЦ прекратить общение с Константинопольским патриархатом.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.