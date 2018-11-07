Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские пограничники не разрешили ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову) въезд в страну, сообщил в среду глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Ректора Московской духовной академии, архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили на Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдёт без него. Ждём подробностей", — написал Легойда в своем телеграм-канале.